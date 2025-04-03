Враг пытается прорвать трассу Покровск – Константиновка: какая ситуация на автодороге

Сейчас ситуация на автодороге Покровск – Константиновка опасна. Враг пытается пересечь трассу, атакуя по всему направлению.

Такое заявление сделал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Какая ситуация на трассе Покровск – Константиновка

Трегубов сообщил, что наиболее активными остаются Покровское направление, Торецкое, Новопавловский, к ним "подтягивается" Лиманское, Краматорское. По его словам, россияне полны агрессии и пытаются атаковать везде, где есть возможность. Все направления не теряют актуальность.

Враг активно группируется по всему Покровскому направлению, хотя ранее у россиян были попытки обойти Покровск с западной стороны.

Она (ситуация – 24 Канал) является опасной, они пытаются ее (трассу Покровск – Константиновка, – 24 Канал) пересечь. Россияне активно сейчас атакуют по всему направлению,

– объяснил Трегубов.

Спикер добавил, что украинские военные сейчас делают все, чтобы сдержать врага.

Напомним, что ситуация на поле боя не меняется кардинально и остается сложной. ВСУ круглосуточно держат фронт. По мнению сержанта материального обеспечения 93 бригады, основное, что помогает держать фронт – это дроны. Нашим защитникам нужно больше беспилотников и большое количество добровольцев, чтобы эффективнее выполнять боевые задачи.