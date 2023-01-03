Лотерея для оккупантов, – Гайдай о работе украинских бойцов на трассе Сватово – Кременная

Ситуация на фронте в Луганской области остается сложной. В частности, продолжаются тяжелые бои за трассу Р66, соединяющую Сватово с Кременной.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Как отметили в минобороны Британии, автодорога Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная является ключевым маршрутом поставок для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России.

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Как сообщил Гайдай, эта трасса уже не первый день находится под огневым контролем ВСУ.

"Это очень сильно усложняет передвижение личного состава оккупантов, подвоз боекомплекта или переброску техники именно на направление Сватово – Кременная", – сказал глава Луганской ОВА.

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По его словам, пока украинские военные физически эту трассу не контролируют.

Но уже есть несколько видео, где наши бойцы Сил специальных операций выходят на эту трассу и уничтожают по 2 – 3 единицы вражеской техники с личным составом,

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что подобные действия украинских защитников существенно ухудшают положение российских войск на этом направлении.

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Смертельная опасность для оккупантов

Ведь из-за этого российские захватчики не могут просто так что-либо провозить по трассе Р66.

"Даже просто проехать по трассе – это уже для оккупантов лотерея и смертельная опасность. Они четко понимают, что логистику нужно выстраивать другим путем", – подчеркнул Гайдай.

Однако, по словам главы Луганской ОВА, поиск других логистических вариантов для оккупантов займет много времени.

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