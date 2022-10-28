Трасса "Сватово – Кременная" почти под контролем ВСУ, – Гайдай

В сети появилась информация, что ВСУ взяли под огневой контроль участки трассы Сватово – Кременная Луганской области. Также предполагают, что севернее Сватового защитники Украины прорвали фронт.

Также в своем телеграмме глава Луганской ОВА подтвердил, что в районе Сватового идут ожесточенные бои. Все это вместе усложняет снабжение русских войск и их логистику.

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Информационная тишина – прежде всего

Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять режим информационной тишины. Именно Генштаб должен объявлять такую информацию, ведь он ясно понимает план контрнаступления ВСУ.

Если заранее называть уже деоккупированные населенные пункты, то этим можно вызвать просто колоссальные огонь и обстрелы, которые мы уже неоднократно видели, к сожалению,

– сказал председатель Луганской ОВА.

Так что Гайдай не назвал конкретные населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем ВСУ, или возле которых идут ожесточенные бои. Что касается Сватового, он также не рассказал никаких деталей. Все это сейчас – тайна.

Победы, о которых можно знать

В то же время он заявил, что трасса "Сватово – Кременная" уже практически под контролем ВСУ. Даже несмотря на плохую погоду, которая замедлила в последние дни контрнаступление ВСУ, все равно каждый день движение вперед.

Я надеюсь, что на следующей неделе мы покажем фото- и видеоматериалы с разрешения Генштаба непосредственно с оккупированных территорий. Ведь мы в принципе готовимся к мероприятию на эти территории, потому что там остались люди,

– сообщил Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что хоть гражданских местных там не очень много, но они есть. И нужно будет с первых дней деоккупации их поддерживать:

завозить гуманитарную помощь,

медикаменты,

думать о том, что зима близко.

Что происходит в Луганской области: последние новости

ВСУ, как и говорил Сергей Гайдай, медленно, но уверенно продвигаются вперед. Однако накануне, 27 октября, стало известно, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку. Их попытки были напрасны, поскольку ВСУ отразили все атаки врага.

Также в Луганской области защитники Украины уничтожили казарму с оккупантами в поселке Коржево, что в Сватовском районе. Всего удалось уничтожить до 60 захватчиков.

Контрнаступление в Луганской области дается очень тяжело. После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и освобождения Лимана оккупанты подготовили мощную линию обороны.

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