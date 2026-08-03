Об инциденте сообщили в Патрульной полиции Житомирской области, призвав водителей быть осторожными и заранее планировать маршрут.

Что известно о ограничениях движения?

Повреждение произошло на 125-м километре автодороги вблизи села Йосиповка. Из-за длительного воздействия высоких температур асфальтобетонное покрытие утратило устойчивость, деформировалось и приподнялось, образовав опасное препятствие для движения автомобилей.

Жара привела к деформации дороги: смотрите видео

В настоящее время движение транспорта на этом участке затруднено в обоих направлениях. Для обеспечения проезда правоохранители организовали временную схему движения, согласно которой транспорт направляют по обочине в обход поврежденного участка дороги.

На месте уже работают дорожные и аварийные службы, которые занимаются ликвидацией последствий деформации покрытия и подготовкой к проведению ремонтных работ. После завершения обследования будет определен объем восстановительных мероприятий, необходимых для полного восстановления безопасного движения.

В Патрульной полиции подчеркнули, что в условиях высоких температур подобные деформации дорожного покрытия могут возникать из-за перегрева асфальта и значительных нагрузок от крупногабаритного транспорта. Именно поэтому водителям рекомендуют снижать скорость на проблемных участках, внимательно следить за дорожной обстановкой и выполнять указания регулировщиков и временных дорожных знаков.

Напомним, сейчас Украина находится под влиянием так называемого "теплового купола", который сформировался из-за Азорского антициклона и принес жаркий воздух из Африки. Именно из-за этого 1 августа сразу в пяти регионах страны синоптики зафиксировали новые температурные рекорды. Самые высокие показатели наблюдались во Львовской, Ровенской, Винницкой, Волынской и Житомирской областях.

Во Львове температура воздуха достигла +33,5 градуса, превысив предыдущий рекорд 2017 года на 0,2 градуса, тогда как в Ровно столбики термометров поднялись до +34,5 градуса, что на 0,7 градуса выше исторического максимума.

В Виннице зафиксировали +34,7 градуса, а в Луцке – +34,8 градуса, что также стало новыми рекордными значениями для 1 августа. В Житомирской области рекорды одновременно обновили три города: в Коростене температура достигла +33,4 градуса, в Овруче – +33,8, а в Олевске – +33,9 градуса, превысив предыдущие максимумы разных лет.

Синоптики объясняют, что "тепловой купол" удерживает горячий воздух у поверхности земли, поэтому жара не ослабевает даже в течение нескольких дней. По прогнозам метеорологов, аномально высокие температуры в Украине сохранятся и в дальнейшем, поэтому жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за предупреждениями о пожарной опасности.