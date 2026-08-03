Про інцидент повідомили у Патрульній поліції Житомирської області, закликавши водіїв бути обережними та заздалегідь планувати маршрут.

Що відомо про обмеження руху?

Пошкодження сталося на 125-му кілометрі автодороги поблизу села Йосипівка. Через тривалий вплив високих температур асфальтобетонне покриття втратило стійкість, деформувалося та піднялося, утворивши небезпечну перешкоду для руху автомобілів.

Спека спричинила деформацію дороги: дивіться відео

Наразі рух транспорту на цій ділянці ускладнений в обох напрямках. Для забезпечення проїзду правоохоронці організували тимчасову схему руху, відповідно до якої транспорт спрямовують узбіччям в обхід пошкодженого відрізка дороги.

На місці вже працюють дорожні та аварійні служби, які займаються ліквідацією наслідків деформації покриття та підготовкою до проведення ремонтних робіт. Після завершення обстеження буде визначено обсяг відновлювальних заходів, необхідних для повного відновлення безпечного руху.

У Патрульній поліції наголосили, що в умовах високих температур подібні деформації дорожнього покриття можуть виникати через перегрів асфальту та значні навантаження від великогабаритного транспорту. Саме тому водіям рекомендують знижувати швидкість на проблемних ділянках, уважно стежити за дорожньою обстановкою та виконувати вказівки регулювальників і тимчасових дорожніх знаків.

Нагадаємо, зараз Україна перебуває під впливом так званого "теплового купола", який сформувався через Азорський антициклон і приніс спекотне повітря з Африки. Саме через це 1 серпня одразу у п'яти регіонах країни синоптики зафіксували нові температурні рекорди. Найвищі показники спостерігали у Львівській, Рівненській, Вінницькій, Волинській і Житомирській областях.

У Львові температура повітря сягнула +33,5 градуса, перевищивши попередній рекорд 2017 року на 0,2 градуса, тоді як у Рівному стовпчики термометрів піднялися до +34,5 градуса, що на 0,7 градуса вище за історичний максимум.

У Вінниці зафіксували +34,7 градуса, а в Луцьку – +34,8 градуса, що також стало новими рекордними значеннями для 1 серпня. На Житомирщині рекорди одночасно оновили три міста: у Коростені температура досягла +33,4 градуса, в Овручі – +33,8, а в Олевську – +33,9 градуса, перевищивши попередні максимуми різних років.

Синоптики пояснюють, що "тепловий купол" утримує гаряче повітря біля поверхні землі, через що спека не слабшає навіть упродовж кількох днів. За прогнозами метеорологів, аномально високі температури в Україні зберігатимуться й надалі, тому жителям рекомендують уникати тривалого перебування під прямим сонцем, дотримуватися питного режиму та уважно стежити за попередженнями про пожежну небезпеку.