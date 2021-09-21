На трассе возле немецкого Нюрнберга мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Источник:АР
В Германии возле города Нюрнберг неизвестный взял в заложники людей в автобусе. Предварительно известно, что это были 2 водителя. Полиция задержала злоумышленника.
Вероятно, преступник вооружен. Об этом сообщили СМИ.
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Неизвестный взял в заложники водителей автобуса
Неизвестный взял в заложники людей, которые были в автобусе. Предварительно писали, что в заложниках – только 2 водителя.
Все остальные пассажиры вышли из автобуса на обочину шоссе,
– говорилось в сообщении.
Впоследствии немецкое издание Bild написало, что в заложниках – 3 пассажира автобуса. Инцидент произошел возле автомагистрали А9 возле населенного пункта Грэдинг.
Известно, что автобан перекрыли полностью. По неподтвержденной информации, прогремело 3 взрыва. Предварительно известно, что на месте уже работает спецназ.
На место прибыла полиция и сотрудники других ведомств / Фото Bild
Называют вероятную причину инцидента
Предполагают, что мужчина захватил заложников в туристическом автобусе, который приехал из-за границы.
По неподтвержденным данным, в салоне произошел конфликт. Издание пишет, что подозреваемый в совершении преступления выкрикивал "странные вещи". Пока неизвестно о чем именно говорится.
Неизвестный взял людей в заложники: смотрите видео
По состоянию на 23:23 издание Der Tagesspiegel, ссылаясь за представителя полиции, написало, что злоумышленника задержали и арестовали. Движение по трассе открыли.
Предварительно информации о пострадавших нет. Однако и оружия полицейские пока не нашли.
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