На трассе возле немецкого Нюрнберга мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В Германии возле города Нюрнберг неизвестный взял в заложники людей в автобусе. Предварительно известно, что это были 2 водителя. Полиция задержала злоумышленника.

Вероятно, преступник вооружен. Об этом сообщили СМИ.

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Неизвестный взял в заложники водителей автобуса

Неизвестный взял в заложники людей, которые были в автобусе. Предварительно писали, что в заложниках – только 2 водителя.

Все остальные пассажиры вышли из автобуса на обочину шоссе,

– говорилось в сообщении.

Впоследствии немецкое издание Bild написало, что в заложниках – 3 пассажира автобуса. Инцидент произошел возле автомагистрали А9 возле населенного пункта Грэдинг.

Известно, что автобан перекрыли полностью. По неподтвержденной информации, прогремело 3 взрыва. Предварительно известно, что на месте уже работает спецназ.



На место прибыла полиция и сотрудники других ведомств / Фото Bild

Называют вероятную причину инцидента

Предполагают, что мужчина захватил заложников в туристическом автобусе, который приехал из-за границы.

По неподтвержденным данным, в салоне произошел конфликт. Издание пишет, что подозреваемый в совершении преступления выкрикивал "странные вещи". Пока неизвестно о чем именно говорится.

Неизвестный взял людей в заложники: смотрите видео

По состоянию на 23:23 издание Der Tagesspiegel, ссылаясь за представителя полиции, написало, что злоумышленника задержали и арестовали. Движение по трассе открыли.

Предварительно информации о пострадавших нет. Однако и оружия полицейские пока не нашли.

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