В Полтаве объявили трехдневный траур по погибшим от удара России

Россия нанесла удар по Полтаве с помощью ракет утром 1 февраля. В результате российского преступления против гражданского населения есть погибшие и пострадавшие.

Из-за этого в регионе объявили трехдневный траур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную военную администрацию.

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Что известно о трауре в Полтаве

Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности руководителя областной военной администрации Владимира Когута, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве.

Траур объявлен со 2 по 4 февраля. В эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций,

– говорится в сообщении.

На фоне этого установили ограничения на проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте. Также телеканалы и радиостанции должны внести соответствующие изменения в сетку вещания.

Напомним, в результате удара поврежден жилой дом. Известно, что из-за этого на месте погибло 7 человек. Еще 14 человек получили ранения, среди них 3 детей. Разрушен подъезд с 1-го по 5-й этаж, вспыхнул пожар, повреждены соседние дома и 12 авто.