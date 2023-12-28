Прекратить травлю Фарион: Львовский облсовет не поддержал обращение
Источник:ZAXID.NET
Депутаты Львовского облсовета не проголосовали за обращение к руководству государства по поводу недопустимости преследования защитников украинского языка, в частности, языковеда Ирины Фарион.
Проект о прекращении травли Фарион внесли депутаты ВО "Свобода". Нардепы хотели обратиться в Верховную Раду и Кабмин.
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"История позорной травли языковеда, профессора Ирины Фарион – поразительный пример репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины. Мы требуем прекратить преследование Ирины Фарион. Нельзя допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык!" , – говорится в заявлении.
Депутаты дважды голосовали за предложенный проект, однако решение не прошло. Для принятия решения не хватило голосов.
"За" проголосовали 33 депутата из собравшихся. Для поддержки обращения не хватило 10 голосов.
Скандал из Фарион: главное
- Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" раскритиковала русскоязычных украинских военных, в том числе из Третьей штурмовой бригады. При этом назвала их "сбродом".
- Высказывания возмутили как военных, так и общественность.
- Также Фарион выложила в своем телеграмм-канале скриншот с письмом студента из временно оккупированного Крыма, которое ее поддержало. В то же время она не скрыла его личные данные, а затем подставила его, потому что его посетили российские спецслужбы.
- СБУ открыла против Фарион уголовное производство. Также языковед уволили из "Львовской политехники".