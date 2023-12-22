ТРЦ в Киеве отказался показывать на экранах видео об украинских военных
Источник:ТРЦ Gulliver
Столичный торгово-развлекательный центр Gulliver не захотел транслировать видео о погибших украинских защитниках или воинах, находящихся в плену. В компании прокомментировали свое решение.
Представители Аналитического центра "Выбор Страны" хотели разместить на экранах торгового центра видеоролики об украинских героях, в частности, об умерших воинах. Они были готовы транслировать такой контент на платной основе. Однако инициаторы проекта получили отказ.
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Что известно об этой ситуации
Защитник Мариуполя Руслан Сербов 21 декабря опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором поднял этот вопрос. Военный обнародовал скриншоты переписки с администрацией компании.
Он был инициатором периодического показа на больших рекламных экранах сюжетов о военных, отдавших жизнь за Украину, а также пленных.
В компании впоследствии отреагировали на это сообщение и отметили, что они помогают украинским защитникам другими способами. Они рассказали, что бесплатно предоставляют рекламные площадки под благотворительные и социальные проекты и собрания, в частности, в поддержку военных.
ТРЦ Gulliver также отметил, когда было датировано предложение по размещению видео на эту тему.
Обращаем внимание, что скриншоты, представленные в сообщении, датированы 22 августа 2022 года. В то время мы действительно обращали особое внимание на контент военного характера, поскольку фасадные экраны ТРЦ Gulliver являются самыми заметными в Европе, их видят все,
– говорится в сообщении.
В то же время, в компании добавили, что демонстрация такого видео – это большая ответственность и риски за десятки тысяч людей, которые находятся в комплексе.
Украинцы в плену России: последние новости
- 20 декабря глава Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев рассказал о том, что так называемая оккупационная "власть" в Крыму в СИЗО №1 удерживает политзаключенных в подвалах и холодных камерах. Над заключенными жестоко издеваются. Пока известно по меньшей мере о 190 украинских политзаключенных в российских СИЗО, 123 из которых являются представителями коренного крымскотатарского народа.
- По словам Бариева, значительное количество политзаключенных моется в одежде. В то же время в Новочеркасском СИЗО в России горячая вода в камерах есть, но помыться возят только раз в несколько недель.
- В тот же день стало известно о незаконных судилищах над защитниками Мариуполя, которые проводят россияне. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты 19 декабря в Мариуполе осудили четырех украинских военных Сергея Бензу, Яна Данилова, Андрея Кристофовича и Сергея Палийчука. Всего в последний месяц судилище совершили над 25 военными.