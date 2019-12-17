Требовал взятку в 100 тысяч гривен: в Киеве задержали чиновника "Укрспортобеспечения"

Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" во время получения взятки.

Пресс-служба ГБР сообщает, что чиновник обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

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Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что 6 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:

введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;

увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были уведомлять Госфинмониторинг;

остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму свыше 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически важными лицами;

внедрение международного инструментария замораживание активов, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;

обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

Что говорят о новом законе в правительстве?

Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.

Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.