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      Требовал взятку в 100 тысяч гривен: в Киеве задержали чиновника "Укрспортобеспечения"

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      ГБР задержала чиновника на взятке / dbr.gov.ua

      Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" во время получения взятки.

      Пресс-служба ГБР сообщает, что чиновник обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

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      Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

      Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

      Отметим, что 6 декабря Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

      Что предусматривает закон о противодействии отмыванию средств:

      • введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем;
      • увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были уведомлять Госфинмониторинг;
      • остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму свыше 400 тысяч гривен (сейчас 150 тысяч гривен) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически важными лицами;
      • внедрение международного инструментария замораживание активов, усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов;
      • обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода.

      Что говорят о новом законе в правительстве?

      Глава Минфина Оксана Маркарова просила депутатов поддержать проект закона. По ее словам, этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

      Маркарова отметила, что большинство стран-партнеров Украины давно борются с отмыванием средств.

      Она добавила, что этим законом улучшат условия для "добросовестных граждан" и будут ориентироваться на тех, кто отмывает средства, полученные преступным путем.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Спорт Новости Украины Государственное бюро расследований Коррупция Взятка
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