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      Вимагав хабар 100 тисяч гривень: у Києві затримали чиновника "Укрспортзабезпечення"

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      ДБР затримала чиновника на хабарі / dbr.gov.ua

      Слідчі Державного бюро розслідувань затримали заступника Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" під час отримання хабара.

      Пресслужба ДБР повідомляє, що чиновник обіцяв безперешкодно прийняти товари, а саме одяг, від підприємства. Також він гарантував відсутність претензій у майбутньому.

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      Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

      Чиновнику інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України. У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

      Відзначимо, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

      Що передбачає закон про протидію відмиванню коштів:

      • введення загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;
      • збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг;
      • залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично важливими особами;
      • запровадження міжнародного інструментарію замороження активів, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів;
      • обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу.

      Що кажуть про новий закон в уряді?

      Глава Мінфіну Оксана Маркарова просила депутатів підтримати проєкт закону. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.

      Маркарова наголосила, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів.

      Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Спорт Хабар Корупція Державне бюро розслідувань
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