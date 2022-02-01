Требовали более 39 тысяч долларов: в Полтавской области задержали двух депутатов

В Полтавской области правоохранители задержали двух депутатов. Их разоблачили на вымогательстве более 39 тысяч долларов у жительницы региона.

По данным следствия, деньги просили как плату за зерно, которое она якобы украла у работников общества, принадлежащего одному из депутатов. При этом они угрожали женщине физическим насилием.

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Что известно о депутатах

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что задержали главу фракции "Доверие" в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. Их задержали после получения денег.

Правоохранители решают вопрос об объявлении им о подозрении и избрании мер.

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По месту жительства фигурантов и территории общества проводятся обыски. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

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