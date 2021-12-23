Требование "гарантий безопасности" от России в ЕС и США "приняли к сведению"

Развертывание военной агрессии России против Украины будет иметь для Москвы массивные негативные последствия. Заявление такого содержания прозвучало совместно с ЕС и США.

Это произошло 22 декабря после разговора Энтони Блинкена и Жозепа Борреля. Глава Госдепа США и главный дипломат Евросоюза также в очередной раз поддержали суверенитет Украины.

Интересное мнение Россия может нанести ядерный удар по Украине, – Стефанчук об агрессивных планах Путина

Нападение России на Украину обойдется агрессору очень дорого

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообщались в среду, 22 декабря.

Во время разговора оба отметили потребность в координированных действиях для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оба подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь массивные негативные последствия для нападающего.

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепа США Неда Прайса на сайте внешнеполитического ведомства США, а также и в заявлении Питера Стано, спикера по иностранным делам и политике безопасности ЕС.

Дипломаты ЕС и США обсудили требование России по "гарантиям безопасности"

Отдельно в заявлении со стороны Европейского Союза указано, что:

Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения России по поводу взглядов последней на возможные меры безопасности в Европе.

Заметим, что в заявлении Госдепа США об этом нет ни слова.

В видео – подробнее: Россия требует не брать Украину в НАТО