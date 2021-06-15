Требование отменить назначение Витренко: в НАПК опровергли влияние США

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции отрицают какое-либо влияние на ведомство по предписанию об отмене назначения на должность главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Решение НАПК основывается на внутренней экспертизе и требованиях. Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков. Консультаций ни с кем не проводили.

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Новиков рассказал, что во время участия в Генеральной ассамблее ООН он встречался с представителями департамента юстиции США. Штаты оценили достижения Украины в сфере предотвращения коррупции.

Вопросы по проверке, которая касалась "Нафтогаза", ни на одной из этих встреч не поднимались... Мы не получали ни от одного из наших международных партнеров никаких обращений по "Нафтогазу",

– сказал чиновник.

Конфликта интересов не было

Агентство оценивало документы, которые получило от "Нафтогаза", Министерства энергетики и секретариата Кабмина.

По словам Новикова, конфликта интересов при проверке не обнаружили. Однако закон запрещает лицу, принимавшему решения в отношении предприятия, управлять им в течение года после увольнения.

Что этому предшествовало

Ранее в НАПК сообщили, что распоряжение правительства о назначении Витренко в "Нафтогаз" и контракт с ним должны быть отменены. Они якобы незаконные.

Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым. Он собирается обжаловать его в суде.