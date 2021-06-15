Рішення НАЗК грунтується на внутрішній експертизі та вимогах закону. Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков. Консультацій ні з ким не проводили.

До теми Призначення Вітренка в "Нафтогаз" незаконне, його потрібно скасувати, – НАЗК

Новіков розповів, що під час участі у Генеральній асамблеї ООН він зустрічався з представниками департаменту юстиції США. Штати оцінили досягнення України в сфері запобігання корупції.

Питання щодо перевірки, яка стосувалась "Нафтогазу", на жодній з цих зустрічей не піднімались...Ми не отримували від жодного з наших міжнародних партнерів жодних звернень щодо "Нафтогазу",

– сказав посадовець.

Конфлікту інтересів не було

Агентство оцінювало документи, які отримало від "Нафтогазу", Міністерства енергетики та секретаріату Кабміну.

За словами Новікова, конфлікту інтересів під час перевірки не виявили. Однак закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним протягом року після звільнення.

Що цьому передувало

Раніше в НАЗК повідомили, що розпорядження уряду про призначення Вітренка у "Нафтогаз" та контракт з ним мають бути скасовані. Вони нібито є незаконними.

Вітренко назвав припис НАЗК незаконним і упередженим. Він збирається оскаржувати його у суді.

Зверніть увагу! 28 квітня Кабмін призначив Вітренка. Перед тим уряд звільнив його попередника на посаді у "Нафтогазі" Андрія Коболєва.