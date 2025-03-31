В ISW рассказали, что кроется за требованием Путина о "временной администрации" в Украине

Недавно Владимир Путин призвал к созданию в Украине "временной администрации" для проведения якобы "демократических выборов". Российский дипломат раскрыл новые детали требования агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 30 марта. Кремлевский план обнародовал постоянный представитель России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов.

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В чем опасность предложения Логвинова

Президент России требует сменить власть в Украине путем создания внешними сторонами "временной международной администрации" под эгидой Организации Объединенных Наций в ближайшем будущем.

Логвинов утверждает, что ООН должна достичь договоренности о передаче власти после введения режима прекращения огня. Он предлагает посредникам или генсеку ООН подать официальное обращение о создании соответствующей "временной администрации" в Украине.

В то же время Совет Безопасности ООН, по плану дипломата, должен поддержать этот мандат, а любой ее член сможет подать на рассмотрение проект предложений по составу и финансированию такой власти. Кроме того, окончательный вариант должен был бы получить поддержку постоянных членов.

В институте изучения войны отмечают – такая схема Логвинова позволит России как постоянному члену Совета Безопасности подать свое предложение по временному украинскому правительству и наложить вето на любую невыгодную для Кремля инициативу, а также лишить Украину возможности участвовать в процессе.

Логвинов и ТАСС поддерживают недавние усилия Путина, направленные на выдвижение нового требования в дискуссиях по урегулированию войны, которая соответствует давним усилиям Кремля, направленным на установление в Украине дружественного России правительства,

– отмечают аналитики ISW.

К тому же Москва пытается диктовать связанные с этим требованием последовательность и процессы, "держа в заложниках" переговоры о прекращении огня, чтобы получить дополнительные уступки от Запада.