Россия пытается не просто добиться уступок от Украины, но и изменить всю систему безопасности в Европе. Кремль требует откатить военную инфраструктуру НАТО к границам 1997 года, ослабить восточный фланг Альянса и заставить западные страны отказаться от восприятия Москвы как угрозы. Такие требования могут быть частью подготовки к новому этапу российской агрессии.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснил, почему требования Путина к НАТО не имеют ничего общего с настоящими гарантиями безопасности и как Кремль может использовать отказ Запада для оправдания дальнейших действий.

Почему Россия требует от НАТО

Требования России относительно новой архитектуры безопасности Европы имеют давнюю историю. Еще в 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, а уже в следующем году Москва предложила проект нового международного договора.

Его суть, как пояснил экс-министр, сводилась к тому, что Россия хочет действовать по своему усмотрению, а Запад должен это принимать. Теперь Кремль вновь вернулся к этой идее, но его требования стали более широкими. В частности, Россия хочет, чтобы Европа перестала называть ее угрозой, а Украина убрала из официальных документов упоминания о России как о государстве-агрессоре.

Отдельно Москва требует сократить военную инфраструктуру НАТО до уровня 1997 года. Это означало бы фактическое ослабление присутствия Альянса в Центральной Европе, а также в Швеции и Финляндии.

Кулеба обьяснил, что следствием такого решения стала бы уязвимость стран восточного фланга НАТО. Сейчас их воздушное пространство, в частности, патрулируют самолеты других государств Альянса, которые также помогают перехватывать российские дроны и ракеты. Если эту поддержку убрать, часть стран останется без достаточных собственных ресурсов для защиты.

Это подтолкнет эти страны звонить в Москву и говорить: ну да, а что нужно, говорите. То есть это поставит их в слабую позицию. Вот в этом и заключается их цель,

– пояснил экс-министр.

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Как Путин может использовать отказ Запада

Кулеба считает, что требования Кремля нельзя рассматривать лишь как попытку усилить переговорные позиции России. Они могут быть подготовкой к будущей войне со странами НАТО в Европе.

Экс-министр обратил внимание на возможный сценарий: если Запад откажется выполнять российские ультиматумы, Путин сможет заявить, что Москва якобы годами пыталась договориться, но ее не услышали. Так Кремль попытается представить собственную агрессию как вынужденный ответ на действия Запада.

Они являются подготовкой России к войне со странами НАТО в Европе,

– подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что российские требования фактически оставляют Европу беззащитной перед влиянием Москвы. Именно поэтому переговоры о безопасности континента не могут вестись без участия самих европейских государств.

Почему требования Кремля опасны для всей Европы

Цель России – создать условия для дальнейшей экспансии, а не гарантировать безопасность на континенте. Если страны восточного фланга НАТО лишатся военной поддержки союзников, они могут оказаться под гораздо более сильным политическим и военным давлением Москвы.

Экс-министр подчеркнул, что Путин мыслит категориями сфер влияния и стремится восстановить порядок, при котором большие державы самостоятельно решали судьбу соседей. Поэтому уступки Кремлю не обязательно приведут к стабильности – напротив, они могут создать условия для новой агрессии.

Россия последовательно продвигает эти требования уже много лет. И нынешние переговоры, по его мнению, являются продолжением той же стратегии, а не свидетельством готовности Москвы к реальному компромиссу.