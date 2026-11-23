Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, чому вимоги Путіна до НАТО не мають нічого спільного зі справжніми гарантіями безпеки та як Кремль може використати відмову Заходу для виправдання подальших дій.

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Чого Росія вимагає від НАТО

Вимоги Росії щодо нової архітектури безпеки Європи мають давню історію. Ще у 2007 році Путін виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, а вже наступного року Москва запропонувала проєкт нового міжнародного договору.

Його суть, як пояснив ексміністр, зводилася до того, що Росія хоче діяти на власний розсуд, а Захід має це приймати. Тепер Кремль знову повернувся до цієї ідеї, але його вимоги стали ширшими. Зокрема, Росія хоче, щоб Європа перестала називати її загрозою, а Україна прибрала з офіційних документів згадки про Росію як державу-агресора.

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Окремо Москва вимагає відвести військову інфраструктуру НАТО до рівня 1997 року. Це означало б фактичне послаблення присутності Альянсу в Центральній Європі, а також у Швеції та Фінляндії.

Кулеба пояснив, що наслідком такого рішення стала б вразливість країн східного флангу НАТО. Зараз їхній повітряний простір, зокрема, патрулюють літаки інших держав Альянсу, які також допомагають перехоплювати російські дрони та ракети. Якщо цю підтримку прибрати, частина країн залишиться без достатніх власних ресурсів для захисту.

Це спровокує ці країни дзвонити в Москву і говорити: ну так, а що треба, ви кажіть. Тобто це поставить їх в слабку позицію. Оце їхня мета– пояснив ексміністр.

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Як Путін може використати відмову Заходу

Кулеба вважає, що вимоги Кремля не можна розглядати лише як спробу посилити переговорні позиції Росії. Вони можуть бути підготовкою до майбутньої війни з країнами НАТО в Європі.

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Ексміністр звернув увагу на можливий сценарій: якщо Захід відмовиться виконувати російські ультиматуми, Путін зможе заявити, що Москва нібито роками намагалася домовитися, але її не почули. Так Кремль спробує представити власну агресію як вимушену відповідь на дії Заходу.

Вони є підготовкою Росії до війни з країнами НАТО в Європі– наголосив Кулеба.

Він також зауважив, що російські вимоги фактично оголюють Європу перед впливом Москви. Саме тому переговори про безпеку континенту не можуть відбуватися без участі самих європейських держав.

Чому вимоги Кремля небезпечні для всієї Європи

Мета Росії – створити умови для подальшої експансії, а не гарантувати безпеку на континенті. Якщо країни східного флангу НАТО втратять військову підтримку союзників, вони можуть опинитися під значно сильнішим політичним і військовим тиском Москви.

Ексміністр наголосив, що Путін мислить категоріями сфер впливу та прагне відновити порядок, за якого великі держави самостійно вирішували долю сусідів. Тому поступки Кремлю не обов'язково приведуть до стабільності – навпаки, вони можуть створити умови для нової агресії.

Росія послідовно просуває ці вимоги вже багато років. І нинішні переговори, на його думку, є продовженням тієї самої стратегії, а не свідченням готовності Москви до реального компромісу.