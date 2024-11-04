СМИ выяснили, как менялись требования оккупантов по мирному договору за время войны

В первые месяцы полномасштабной войны Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Сначала российские оккупанты настаивали на фактической капитуляции Украины, однако впоследствии их требования постепенно изменились.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Радио Свобода". Отмечается, что переговоры начались 28 февраля 2022 года, когда российские войска захватили часть территории на Юге, Востоке и Севере Украины и продвинулись вплотную к Киеву.

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Как происходили переговоры в начале войны

В первые дни полномасштабного вторжения Россия предлагала Украине только так называемый "режим прекращения огня" и ни о каком выводе войск оккупантов с территории Украины речь не шла.

Однако, по словам журналистов, документы из следующих этапов переговоров показывают, что стороны все же сблизились по некоторым вопросам в ходе переговоров.

Например, статус Крыма оставили бы для будущих переговоров, а российские требования об изменениях в законодательстве относительно языков и острых исторических споров отошли бы на задний план. Важно то, что стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, которые включали бы западные страны, хотя то, как они будут работать, было главным яблоком раздора,

– говорится в материале.

Одним из вопросов, по которому возникали разногласия, была численность украинской армии. Украина настаивала на 250 тысячах военнослужащих, а Россия предлагала ограничиться всего 85 тысячами.

Часть условий, которые возникали во время переговоров, была заведомо невыполнима. В частности российская сторона требовала, чтобы украинские войска сложили оружие и вернулись в казармы. В ответ на это Украина также выдвинула симметричное требование: войска оккупантов должны сложить оружие и вернуться в пункты постоянной дислокации.

Очевидно, стороны так и не пришли к единому мнению об отводе войск. В то же время старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла считает, что на самом деле принципиально мало что изменилось в ходе переговоров.

Версии, которые обсуждались несколькими неделями позже в Стамбуле и на виртуальных заседаниях, все еще основывались на глубоко ошибочной российской логике, которая пронизывала первоначальный текст,

– объяснил Чиарамелла.

По его словам, если бы договор был подписан, его окончательный вид в апреле 2022 года был бы лишь "более мягким вариантом капитуляции Украины".