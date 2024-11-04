Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "Радіо Свобода". Зазначається, що переговори почалися 28 лютого 2022 року, коли російські війська захопили частину території на Півдні, Сході та Півночі України та просунулися впритул до Києва.

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Як відбувалися переговори на початку війни

У перші дні повномасштабного вторгнення Росія пропонувала Україні лише так званий "режим припинення вогню" і про жодне виведення військ окупантів з території України не йшлося.

Однак, за словами журналістів, документи з наступних етапів переговорів показують, що сторони все ж зблизилися з деяких питань у ході переговорів.

Наприклад, статус Криму залишили б для майбутніх переговорів, а російські вимоги щодо змін у законодавстві щодо мов та гострих історичних суперечок відійшли б на задній план. Важливо те, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які включали б західні країни, хоча те, як вони працюватимуть, було головним яблуком розбрату,

– йдеться у матеріалі.

Одним з питань, щодо якого виникали розбіжності, була чисельність української армії. Україна наполягала на 250 тисячах військовослужбовців, а Росія пропонувала обмежитися всього 85 тисячами.

Частина умов, які виникали під час переговорів, була свідомо нездійсненна. Зокрема, російська сторона вимагала, щоб українські війська склали зброю та повернулися до казарм. У відповідь на це Україна також висунула симетричну вимогу: війська окупантів мають скласти зброю та повернутися до пунктів постійної дислокації.

Очевидно, сторони так і не дійшли єдиної думки про відведення військ. Водночас старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла вважає, що насправді принципово мало що змінилося в ході переговорів.

Версії, які обговорювалися кількома тижнями пізніше в Стамбулі та на віртуальних засіданнях, усе ще ґрунтувалися на глибоко помилковій російській логіці, яка пронизувала початковий текст,

– пояснив Чіарамелла.

За його словами, якщо б договір був підписаний, його остаточний вигляд у квітні 2022 року був би лише "м'якшим варіантом капітуляції України".