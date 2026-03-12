Старые требования больше не актуальны: в Кремле ищут способы усилить давление на Украину и НАТО

Кремль может готовить информационную почву для выдвижения новых требований к Украине и НАТО. Россия намекает, что предыдущие условия больше не соответствуют нынешней ситуации.

В частности, соответствующие сигналы посылает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который отвергает возможность возвращения к Стамбульским договоренностям 2022 года. Говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как Россия создает информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО?

По словам Пескова, "вся реальность изменилась", а потому Стамбульские предложения больше не актуальны.

Позже другие российские чиновники, ссылаясь на него, поддержали эту позицию. В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Каразин заявил, что Стамбульские предложения "не имеют значения", поскольку прошло 4 года. А украинская власть якобы остается с "нежеланием вести переговоры".

Ведущий российского государственного телеканала Дмитрий Симес согласился с Песковым, однако утверждает, что ситуация в Европе становится все более угрожающей для России.

Аналитики отмечают, что Кремль часто использует формулировку "реалии поля боя", пытаясь создать впечатление о якобы неизбежном крахе украинской обороны. Однако недавние контратаки украинских сил на нескольких направлениях опровергают эти заявления.

Что известно о проекте Стамбульских договоренностей 2022 года?

Проект Стамбульских договоренностей 2022 года предусматривал для Украины нейтральный статус, который ограничивал бы ее право самостоятельно определять собственную внешнюю политику и политику безопасности.

Документ также предусматривал значительные ограничения украинских Вооруженных Сил, включая размер, состава и возможности для обороны, а также запрет на получение военной помощи от союзников.

Кроме того, Россия и Китай должны были получить фактическое право вето в механизме реагирования на любую будущую агрессию против Украины, что фактически лишало Киев возможности самостоятельно защищать свою безопасность.

Эксперты отмечают, что нынешние заявления Кремля могут быть направлены на создание давления на Украину и НАТО, чтобы заставить их согласиться на новые уступки, и таким образом продвинуть максимально жесткие требования Москвы, приближающиеся к полной капитуляции Украины.

