Требования судей КСУ касательно Тупицкого – "абсолютно абсурдны", – представитель президента

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал блокировку судьями работы Конституционного Суда. Вениславский считает, что требования служителей Фемиды – "абсолютно абсурдны".
Судьи КСУ требуют обеспечить участие отстраненного председателя Александра Тупицкого в заседаниях. Вениславский считает, что этой ситуацией манипулируют, чтобы создавать проблемы в будущем.
Ранее Тупицкий говорит, что "чистый перед судом" и не заслуживает жесткую запобижку
КСУ может рассмотреть вопрос о конституционности указа президента
Это требование само по себе является абсолютно абсурдным, поскольку имеет место обжалования в Конституционном суде указов президента на предмет их конституционности, то есть фактически отрицается возможность в дальнейшем рассмотрения вопроса о конституционности,
– сказал Вениславский.
Представитель Зеленского видит единственный правовой вариант выхода из ситуации со стороны КСУ – это рассмотрение вопроса о конституционности указа президента. Говорится о документе, которым отменено указы Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда.
Еще не принято решение об открытии конституционного производства
"Тем более, что соответствующее конституционное представление находится в КС, но почему-то до сегодняшнего дня еще не принято решение об открытии конституционного производства", – добавил Вениславский.
Что известно о блокировании работы КСУ
Шестеро судей КСУ 10 июня заблокировали работу, требуя участия в заседаниях отстраненного Тупицкого. Служители Фемиды, таким образом, не рассмотрели дела о медицинских гарантиях, пенсионном обеспечении госслужащих, функционировании государственного языка.
Читайте также Рада в ближайшее время рассмотрит закон о реформе КСУ, – РазумковОбратите внимание! Против Тупицкого возбуждено дело о ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу о завладении имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода".