Требуем немедленно прекратить боевые действия, – Путин открыто пригрозил Украине

Владимир Путин, кажется, окончательно потерял связь с реальностью. Он требует от Украины "прекратить боевые действия" на Донбассе.

Это маразматическое заявление президент страны-агрессора сделал во время своего видеообращения 21 февраля, сообщает 24 канал. Он также отважился открыто угрожать нашему государству.

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Оккупанты обстреливают жилые районы Донбасса

Стоит отметить, что именно российские оккупационные войска открывают огонь на Донбассе. Наемники Путина обстреливают позиции ВСУ, а также атакуют населенные пункты, где проживают гражданские.

Боевики 21 февраля обстреляли поселок Новолуганское. Повреждены объекты инфраструктуры. Из-за атаки врага погиб один мирный житель.

Оккупанты стреляют из артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 и 82 миллиметров. В результате атак противника: в Марьинке – повреждены два частных дома на улице Победы, на улице Прокофьева разрушены полностью линии электросети (это привело к отсутствию электропитания в около 300 домах); в Новолуганском – поврежден дом на улице Вишневая; в поселке Железное – разрушен дом на улице Чехова. Осколки от минометных обстрелов калибра 120 миллиметров почти полностью разрушили крышу здания. В Катериновке – поврежден дом на улице Пионерская.

Наемники России обстреляли Счастье и Врубовку. Пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС, а люди остались без электричества, воды и газа.

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