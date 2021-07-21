Требовали пиццу и вертолет: в тюрьме в Швеции заключенные взяли сотрудников в заложники
Источник:Aftonbladet
Заключенные в тюрьме строгого режима в Швеции взяли двух сотрудников полиции в заложники и выдвинули требования. Они заявили, что им нужен вертолет и пицца.
Инцидент произошел ориентировочно в 12: 30 21 июля. Известно, что в заложниках находились двое надзирателей. Одного удалось освободить.
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В Швеции преступники взяли в заложники сотрудников тюрьмы
Заключенные тюрьмы строгого режима в центральной Швеции взяли в заложники 2 сотрудников тюрьмы. Они забаррикадировались в одном из помещений тюрьмы Халлбю.
Известно, что это сделали 2 заключенных. Одному 24 года, а другому 30 лет. Они осуждены за убийство.
По словам исполняющего обязанности начальника Службы безопасности Йоргена Фром Нордина, на месте работают участники переговоров и оперативная группа полиции.
Это очень серьезный инцидент,
– заявил Нордин.
Требования заключенных
Заключенные потребовали, чтобы им предоставили вертолет и 20 пицц для всех заключенных в их блоке. Известно, что полиция выполнила условия преступников и им доставили пиццу. За это они обещали освободить одного заложника.
Также ориентировочно в 16 часов в тюрьму прибыл вертолет.
По последней информации, осужденные связали надзирателей и у них есть лезвия бритвы. Впоследствии стало известно, что одного заложника удалось освободить.
Последние инциденты со взятием заложников: коротко
- 7 июля мужчина в российской Тюмени захватил заложников в отделении Сбербанка. Он требовал деньги и угрожал взорвать отделение банка. При передаче средств его и задержала полиция.
- 6 июня в Киеве мужчина пробрался в одну из квартир в Деснянском районе. Он, угрожая владелице ножом, взял ее в заложники. Операцию проводили бойцы КОРДа. 62-летнего нападавшего задержали.
- 7 мая в США мужчина захватил отделение банка. Он взял в заложники 5 человек. Более 8 часов полиция и Федеральное бюро расследований вели переговоры с неизвестным. Сразу после того, как он вышел из входной двери банка, его арестовали.