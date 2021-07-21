Требовали пиццу и вертолет: в тюрьме в Швеции заключенные взяли сотрудников в заложники

Заключенные в тюрьме строгого режима в Швеции взяли двух сотрудников полиции в заложники и выдвинули требования. Они заявили, что им нужен вертолет и пицца.

Инцидент произошел ориентировочно в 12: 30 21 июля. Известно, что в заложниках находились двое надзирателей. Одного удалось освободить.

Заметьте Первый официальный морской пират в Украине: детали резонансного задержания

В Швеции преступники взяли в заложники сотрудников тюрьмы

Заключенные тюрьмы строгого режима в центральной Швеции взяли в заложники 2 сотрудников тюрьмы. Они забаррикадировались в одном из помещений тюрьмы Халлбю.

Известно, что это сделали 2 заключенных. Одному 24 года, а другому 30 лет. Они осуждены за убийство.

По словам исполняющего обязанности начальника Службы безопасности Йоргена Фром Нордина, на месте работают участники переговоров и оперативная группа полиции.

Это очень серьезный инцидент,

– заявил Нордин.

Требования заключенных

Халлбю является тюрьмой 1 класса, то есть считается самой строгой в Швеции. Она расположена примерно в 10 километрах от города Эскильстун.

Заключенные потребовали, чтобы им предоставили вертолет и 20 пицц для всех заключенных в их блоке. Известно, что полиция выполнила условия преступников и им доставили пиццу. За это они обещали освободить одного заложника.

Также ориентировочно в 16 часов в тюрьму прибыл вертолет.

По последней информации, осужденные связали надзирателей и у них есть лезвия бритвы. Впоследствии стало известно, что одного заложника удалось освободить.

Последние инциденты со взятием заложников: коротко