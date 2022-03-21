На трех направлениях фронта орки окапываются до позиционной обороны, – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
На Волынском, Полесском и Северском направлениях фронта россияне готовятся к позиционному ведению войны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 21 марта.
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На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций для ведения позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений,
– говорится в сообщении.
На отдельных направлениях противником сосредотачиваются силы и средства для восстановления попытки совершения наступательных действий.
Также в Генштабе сообщили, что защитники Киева остановили врага в направлении Броваров. Враг понес потери и отступил.
Потери врага по состоянию на 21 марта – смотреть видео