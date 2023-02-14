"Гордо" стали вагнеровцами: в Украине ликвидировали 3 российских криминальных авторитета 90-х

Вагнеровцы продолжают успешно "пакетизироваться" в Украине. В этот раз на концерт к Кобзону отправились криминальные авторитеты с 90-х.

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. Количество ликвидированных захватчиков растет каждый день.

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На концерт к Кобзону отправились 3 криминальных авторитета

СМИ рассказали, что в Украине ликвидировали 3 криминальных авторитета. Они гордо присоединились к рядам вагнеровцев и успешно пакетизировались.

Андрей Бережных

Андрея Бережных в России приговорили к 25 годам за убийство и другие правонарушения. Банда Бережных действовала в Саратовской области на протяжении 1994 – 2011 годов.

Организовывал свою банду ликвидированный в Балаково. Туда вступали все новые и новые преступники. Потом начали торговать оружием.

Еще в 1994 году Бережных с сообщником напал на группу молодых людей. Преступники совершили тройное убийство. В целом за все годы банда Бережных совершила ряд убийств и покушений. Чаще всего преступники уничтожали владельцев местных бизнесов.

В 2003 году банда Бережных призналась, что напала на саратовскую телекомпанию СТВ. Тогда преступники применили гранатомет РПГ-26.

В ряды вагнеровцев Бережных присоединился осенью 2022 года. А уже через месяц отправился на концерт к Кобзону.

Сергей Максименко

Сергей Максименко был главарем банды "Олимпия", которая действовала в Пензе на протяжении 1990-х – 2000-х годов. Преступники совершали убийства и занимались рэкетом. Чаще банда под руководством Максименко убивала владельцев местного бизнеса и предводителей банд-конкурентов.

Впоследствии Максименко приговорил к 25 годам срока заключения. Наказание он отбывал в Республике Мордовия.

Вагнеровцем Максименко пробовал с сентября по декабрь 2022 года, а затем успешно пакетизировался.

Игорь Куск

Игорь Куск как и его "товарищи по пакету" создал преступную группировку. Его приспешников называли "кусковские". Они занимались заказными убийствами. В конце концов Куска и его группировка обвинили в убийстве двух директоров казанской строительной компании "Татсантехмонтаж".

Куска приговорили к 23 годам заключения. Преступник активно рвался в пакет. Даже направил письмо Рамзану Кадырову с просьбой отправить его на фронт. В то же время в тикток войска его почему-то не взяли. Поэтому Куск пакетизировался в рядах вагнеровцев.

Уголовных авторитетов хоронили в России как "героев". Это отчасти возмутило даже граждан страны-террористки.