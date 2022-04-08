Трехлетний Богданчик, которого в прошлом году всю ночь искали в лесу, пережил русскую оккупацию

Трехлетний Богданчик в прошлом году потерялся и сутки провел в холодном лесу. В этом году мальчику удалось пережить российскую оккупацию.

Правоохранители посетили малыша в Иванковском районе. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, в прошлом году он стал "крестником" полицейских.

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Богданчик пережил русскую оккупацию

Небитов рассказал, что 7 апреля правоохранители выехали в Иванковский район и посетили крестника полиции Киевщины Богданчика Униченко. Мальчик – жив, здоров и улыбчив, несмотря на войну и оккупацию.

Весной прошлого года мы обнаружили пропавшего мальчика в полях села Раговка. В свои 3 года Богдан уже пережил и сутки в одиночестве в диком холодном лесу, и русскую оккупацию,

– заметил правоохранитель.

По словам Небитова, он искренне рад, что с мальчиком и его семьей все хорошо. Правоохранитель подытожил, что в это непростое время очень важно поддерживать нуждающихся в помощи.



В прошлом году Богданчик потерялся в лесу / Фото Андрея Небитова



Мальчик пережил оккупацию / Фото Андрея Небитова

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