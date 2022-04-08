Трирічний Богданчик, якого минулого року цілу ніч шукали в лісі, пережив російську окупацію

Правоохоронці навідалися до малюка в Іванківський район. За словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, минулого року він став "хрещеником" поліцейських.

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Богданчик пережив російську окупацію

Нєбитов розповів, що 7 квітня правоохоронці виїхали в Іванківський район і відвідали хрещеника поліції Київщини Богданчика Уніченка. Хлопчик – живий, здоровий і усміхнений, попри війну та окупацію.

Навесні минулого року ми знайшли зниклого хлопчика в полях села Рагівка. У свої 3 роки Богдан вже пережив і добу на самоті в дикому холодному лісі, і російську окупацію,

– зауважив правоохоронець.

За словами Нєбитова, він щиро радий, що з хлопчиком та його родиною все гаразд. Правоохоронець підсумував, що у цей непростий час дуже важливо підтримувати тих, хто потребує допомоги.



Торік Богданчик загубився у лісі / Фото Андрія Нєбитова



Хлопчик пережив окупацію / Фото Андрія Нєбитова

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