Трехлетний максимум: новый печальный рекорд инфляции в Турции

4 декабря 2021 , 11:39
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Источник:

Dpa International

В Турции рост цен на товары достиг трехлетнего максимума. Согласно данным правительства, он составляет 21,3% по сравнению с показателями ноября 2020 года.

Такие данные СМИ обнародовали со ссылкой на информацию властей. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что накажет спекулянтов.

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В Турции трехлетний максимум инфляции

Турецкий статистический институт сообщил, что инфляция в ноябре выросла на 3,51% по сравнению с октябрем.

Наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показали рестораны и отели, продукты питания и бытовая техника.
– говорится в сообщении.

Кроме того, турецкая экономика пытается побороть:

  • падение курса лиры;
  • высокий внешний долг;
  • безработицу.

Издание написало, что президент, поддержка которого падает, пообещал наказать спекулянтов.

Реджеп Эрдоган убежден, что его теория "низкие процентные ставки приведут к понижению инфляции" – сработает. Известно, что в последние месяцы политик оказывал давление на центральный банк, чтобы снизить базовую процентную ставку. Именно поэтому инфляция только растет.

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Автор: Діана Квасневська