Зеленский назвал ключевой вопрос, который Украина, Россия и США будут обсуждать в Абу-Даби
- 23 января в ОАЭ запланирована трехсторонняя встреча Украины, США и России, чтобы обсудить вопрос территорий востока Украины.
- Зеленский отметил, что вопросы Донбасса являются ключевыми и будут обсуждаться во время переговоров в Абу-Даби.
В пятницу, 23 января, в ОАЭ должна состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России. Ключевой темой разговора станет вопрос территорий востока Украины.
В ОАЭ состоится трехсторонняя встреча: что известно?
Во время Всемирного экономического форума в Давосе политики анонсировали трехстороннюю встречу между представителями США, Украины и России в Абу-Даби.
Зеленский заявил, что сейчас "вопросы Донбасса ключевые" и именно их будут обсуждать в Абу-Даби 23 и 24 января во время трехсторонних переговоров.
С группой, с руководителем группы Умеровым утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров, или договоренностей давать соответствующие сигналы. Будем делиться с вами,
– добавил президент.
В издании Axios ранее сообщали, что основной темой разговора в ОАЭ станет сложный вопрос территорий востока Украины.
Кто будет представлять Украину, США и Россию в ОАЭ?
По словам президента, на встречу в ОАЭ поедут глава Офиса Президента Кирилл Буданов, глава СНБО Рустем Умеров. К украинской переговорной группе присоединятся также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Андрей Гнатов.
Американская делегация будет общаться в таком составе: спецпосланник США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
От России в ОАЭ прибудут советник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.