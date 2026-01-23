Зеленский назвал ключевой вопрос, который Украина, Россия и США будут обсуждать в Абу-Даби

В пятницу, 23 января, в ОАЭ должна состояться трехсторонняя встреча Украины, США и России. Ключевой темой разговора станет вопрос территорий востока Украины.

В ОАЭ состоится трехсторонняя встреча: что известно?

Во время Всемирного экономического форума в Давосе политики анонсировали трехстороннюю встречу между представителями США, Украины и России в Абу-Даби.

Зеленский заявил, что сейчас "вопросы Донбасса ключевые" и именно их будут обсуждать в Абу-Даби 23 и 24 января во время трехсторонних переговоров.

С группой, с руководителем группы Умеровым утром говорил, ночью говорил. Он поработает и будет мне на каждом этапе тех или иных разговоров, или договоренностей давать соответствующие сигналы. Будем делиться с вами,

– добавил президент.

В издании Axios ранее сообщали, что основной темой разговора в ОАЭ станет сложный вопрос территорий востока Украины.

Кто будет представлять Украину, США и Россию в ОАЭ?