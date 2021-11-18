Трехуровневый план: Кулеба рассказал, как Запад будет сдерживать агрессию России против Украины
Источник:"РБК-Украина"
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Запад совместно работают над планом сдерживания агрессии со стороны России. По словам министра, сейчас говорится не об "опасениях", а о вполне реалистической оценке угроз.
Глава МИД Украины Кулеба отметил, что Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии. В частности, военные.
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Министр признался, что во время визитов в Вашингтон и Брюссель разговаривал с партнерами уже совсем не о том, есть угроза или нет.
Мы говорили о конкретных действиях и пакете сдерживания России от военных авантюр и последующих агрессивных действий,
– заявил Кулеба.
Министр отметил, что на данный момент украинские министры круглосуточно работают над укреплением безопасности Украины и сдерживанием России.
План состоит из трех уровней
Кулеба рассказал, что сейчас идет работа над комплексным трехуровневым планом.
"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решительности", – сообщил глава МИД.
О каких уровнях говорится
- Дипломатический – партнеры должны делать сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины.
- Экономический – в случае новых агрессивных действий со стороны России необходимо вводить новые болезненные экономические ограничения. В частности, следует целиться в проект "Северный поток-2".
- Военно-оборонный – необходимо укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. Речь идет о предоставлении дополнительного вооружения, углублении взаимодействия в сфере разведки и повышении военного присутствия в воздухе и воде в Черном море.
Кулеба о стратегии Путина против Европы
- По словам министра, наращивание войск вдоль границ Украины – часть общей стратегии Владимира Путина по дестабилизации Европы.
- Кулеба обсуждал это в Брюсселе во время делового завтрака с министрами иностранных дел стран-членов ЕС.
- Политик отметил, что "его послание министрам было простым: мы не должны видеть российское военное наращивание и агрессивные намерения в отношении Украины изолированно от других элементов российской стратегии в Европе".
- В частности, Кулеба отметил, что Россия заинтересована в искусственно созданном миграционном кризисе на границах с Польшей и Литвой, а также хочет использовать газ как оружие против ЕС.