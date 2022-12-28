"Наш бандеровец Борис нам подарки принес": рождественский трек с упоминанием Джонсона разорвал сеть

На самое Рождество украинский креативный ютуб-канал "Мюсли UA" выпустил песню о бывшем премьере Великобритании Борисе Джонсоне. Через несколько дней трек завирусился сетью и изрядно полюбился слушателям.

В середине декабря экс глава Британии записал обращение к украинцам, поздравив их с рождественскими праздниками словами "С Рождеством, everybody". На сам праздник, 25 декабря, украинские креативщики представили трек, в котором использовали эту фразу.

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Ремикс хотели сделать давно

Авторы песни признались, что хотели сделать такой новогодний ремикс уже давно. По сути, им это неплохо удалось. В сутки песня и клип собрали более 100 тысяч просмотров на YouTube, а в комментариях можно увидеть – десятки комплиментов.

Мы сделали в один день и ремикс, и клип. Заставили в треке спеть Степана Гигу, Элтона Джона и Монатика и танцевать Джонсонюка, Дуденко, Макронюка и даже Шольцмана. Пусть это будет вам на Рождество и Новый год,

– говорится в подписи.

Рождественский ремикс с культовой фразой Бориса Джонсона: слушайте трек по каналу Мюсли RU

MELOVIN гениально перепел хит Пугачевой

К теме песен и украинской креативной индустрии стоит упомянуть, что украинский певец MELOVIN мощно перепел хит Пугачевой "Живи спокойно, страна". В частности, он потроил россиян, готовящихся к так называемой "спецоперации" в Украине и на своем концерте прокричал "Горы спокойно, р*сня".