У середині грудня ексочільник Британії записав звернення до українців, привітавши їх з різдвяними святами словами "З Різдвом, everybody". На саме свято, 25 грудня, українські креативники презентували трек, у якому використали цю фразу.

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Ремікс хотіли зробити давно

Творці пісні зізналися, що хотіли зробити такий новорічний ремікс вже давно. Власне, їм це непогано вдалось. За добу пісня та кліп зібрали понад 100 тисяч переглядів на YouTube, а в коментарях можна побачити – десятки компліментів.

Ми зробили за один день і ремікс, і кліп. Змусили в треці заспівати Степана Гігу, Елтона Джона та Монатіка і танцювати Джонсонюка, Дуденко, Макронюка і навіть Шольцмана. Нехай це буде вам на Різдво і на Новий рік,

– йдеться в підписі.

Різдвяний ремікс з культовою фразою Бориса Джонсона: слухайте трек з каналу Мюслі UA

MELOVIN геніально переспівав хіт Пугачової

До теми пісень та української креативної індустрії варто згадати, що український співак MELOVIN потужно переспівав хіт Пугачової "Живи спокойно, страна". Зокрема, він потролив росіян, які готуються до так званої "спецоперації" в Україні та на своєму концерті прокричав "Гори спокійно, р*сня".