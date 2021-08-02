Бутылку разбили с третьей попытки: видео курьезного "крещения" новой субмарины флота США
Источник:Интерфакс-Украина
На традиционной церемонии "крещения" подводной лодки в США произошел забавный инцидент. Во время торжественного первого спуска судна на воду об него принято разбивать бутылку шампанского.
Обычно это простой процесс, еще и бутылки изготавливают для него специальные, которые легко разбить. Но на этот раз сделать это почему-то удалось только с третьей попытки.
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Первая "выходка" атомной подводной лодки USS Hyman G. Rickover
В штате Коннектикут на церемонии крещения новой атомной ударной подводной лодки военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Hyman G. Rickover (SSN 795) произошло страшное.
- Традиционно принято на первом торжественном спуске судна на воду разбивать об него бутылку шампанского. Честь сделать это доверили Дарлин Гринерт – жене бывшего начальника ВМС.
- И все бы, может, ничего, но вдруг она без всякого предварительного согласования и в последний момент передала это право своей дочери Саре.
Сара, видимо, не готовилась – разбить бутылку шампанского ей удалось только с третьей попытки! Мило добавить, что сударыня Сара работает в компании, изготовившей столь тяжелым трудом "окрещенную" субмарину.
Вот так показали церемонию на официальной странице ответственной за лодку компании General Dynamics:
А вот какое видео выложили в сети неравнодушные свидетели того, как все было на самом деле:
О специальной бутылке и плохом знаке
Что интересно, бутылки шампанского для этих церемоний берут не в магазине, а отдельно заказывают у производителя: там легче стекло, его разбить проще, а еще и вокруг стекла – специальный металлический чехол для защиты от разлета осколков.
Казалось бы, бей – и никаких проблем. Но вот видим ситуацию, когда вышло иначе. И теперь кто знает, как будет плавать новая субмарина – ведь издавна проблемы с разбивкой бутылки моряки считают плохим знаком.
На церемонии "крещения" атомной субмарины узрели плохой знак / Фото US Navy
Всего атомных подлодок во флоте США – 50 обычных и 18 стратегических.
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