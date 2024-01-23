В Харькове третий раз за день раздались взрывы: в городе уже есть пострадавшие

В Харькове поздно вечером 23 января прогремели мощные взрывы. В области объявили воздушную тревогу.

Следует отметить, что это уже третьи взрывы в городе за день. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове в третий раз за день раздаются взрывы

Важно! Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что количество раненых в Харькове увеличилось до восьми. Состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.

Кроме того, Синегубов рассказал, что во время тревоги оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что россияне снова нанесли удар по жилой застройке в городе. По словам мэра, никакого военного объекта там нет, а исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и так далее.

Агрессор еще раз за этот день доказывает, что Россия – это государство-террорист и прощения ему быть не может,

– написал он.

До этого Терехов сообщал около 22:07, что Харьков в третий день под ракетным обстрелом. Тогда в городе раздался взрыв, поэтому мэр призвал харьковчан быть осторожными.

Об атаке также высказался и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительным данным, есть три попадания.

Последствия ракетных обстрелов по Харькову / Фото Суспильного

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", – отметил Синегубов.

Він також написав, що окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Синєгубов запевнив, що профільні служби працюють на місцях.

Следует отметить, что воздушную тревогу по всей Харьковской области объявили около 22:06. Уже через минуту в Харькове прогремели взрывы.

По состоянию на 22:47, воздушная тревога по всей Харьковской области еще продолжается. Потому опасность обстрела для всех жителей области еще остается.