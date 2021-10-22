Третий по численности этнос: РФ не включила украинский в список языков для переписи населения

В России не включили украинский в перечень предлагаемых языков для заполнения электронного переписного листа на портале "госуслуг". К слову, украинцы – третий по численности этнос страны-агрессора.

Доступны десять языков: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский.

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Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале "госуслуг",

– написал Алексей Нарышкин.

По данным прошлой переписи, украинцы составляют третью по численности народность на территории России. Ситуация сложилась странная, ведь страна-агрессор "защищает" русскоязычное население по всему миру.

Однако у себя "забыла" включить третий по численности этнос в перечень. Можно предположить, сделали это специально, потому что выяснится, что в Крыму проживает много украиноязычных и это напомнит об оккупации.



Россия не включила украинцев в список языков для переписи населения / Скриншот

Перепись населения в России: коротко

Россия планировала провести масштабную перепись населения еще в октябре 2020 года. Впрочем из-за пандемии коронавируса ее начало перенесли на апрель 2021 года.

Основной этап пройдет с 15 октября по 14 июля 2021 года. Впервые перепись состоится и в онлайн-формате. На проведение мероприятия из бюджета выделили 32 миллиарда рублей.

Кремль поручил провести перепись и на территории временно оккупированного Крыма. В ЕС осудили это решение и призвали прекратить нарушение международного права на полуострове.

Текст публикации Алексея Нарышкина:

Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале госуслуг. При этом по данным прошлой переписи украинцы составляют третью по численности народность на территории России.