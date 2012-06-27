Третий раунд переговоров и нападки на "агрессивный Запад": Путин сделал ряд заявлений

Путин провел пресс-конференцию после "Евразийского экономического совета" в Минске. Он сделал ряд заявлений о переговорах с Украиной и снова раскритиковал "агрессивный Запад"

Главные заявления российского диктатора в Минске передает 24 Канал.

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