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24 Канал Новости мира Третий раунд переговоров и нападки на "агрессивный Запад": Путин сделал ряд заявлений
27 июня, 17:53
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Третий раунд переговоров и нападки на "агрессивный Запад": Путин сделал ряд заявлений

Сергей Попович

Путин провел пресс-конференцию после "Евразийского экономического совета" в Минске. Он сделал ряд заявлений о переговорах с Украиной и снова раскритиковал "агрессивный Запад"

Главные заявления российского диктатора в Минске передает 24 Канал.

Смотрите также Путин заявил о якобы готовности России к новым переговорам с Украиной

18:15, 27 июня

Путин говорит, что Россия якобы готова к уменьшению оборонных расходов в перспективе, а вот Запад наоборот.

18:13, 27 июня

Путин заявил, что может встретиться с Трампом

Встреча с Трампом, по словам Путина, вполне возможна.

18:13, 27 июня

Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины, считает Путин.

Отношения между США и Россией, как он отметил, "начинают выравниваться".

18:12, 27 июня

По словам Путина, темп роста ВВП в России в этом году будет меньше, но это якобы из-за борьбы с инфляцией.

18:09, 27 июня

"Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит", – говорит Путин

18:08, 27 июня

Путин заявил, что "переворот" в Украине поддерживал Запад, а сейчас, мол, "они или сами идиоты, или нас (россиян) за дурачков принимают".

18:07, 27 июня

"Милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, но там все переставляют с ног на голову", – считает Путин.

18:06, 27 июня

Сами скоро сдохнут, а нас хоронят, 
– Путин о санкциях Запада.

18:02, 27 июня

Путин назвал оборонные расходы России

По словам Путина, Россия тратит на оборону Россия тратит на оборону 13,5 триллионов рублей (150-170 миллиардов долларов). Это 6,3% ВВП страны.

"Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется", – добавил кремлевский глава.

Он добавил, что эти расходы "абсолютно не нацелены" на агрессию в отношении Европы, а лишь на "завершение спецоперации с нужным результатом".

18:01, 27 июня

Путин жалуется, что Россию "кинули"

Россию "кинули" по поводу нерасширения НАТО на восток, хотя говорили "ни дюйма", было несколько волн расширения, 
– пожаловался Путин.

18:00, 27 июня

Темой следующего раунда переговоров должно стать урегулирование проектов меморандумов России и Украины, – Путин.

17:58, 27 июня

Путин рассказал о якобы подготовке к новому раунду переговоров

По словам российского диктатора, переговорщики Украины и России находятся в постоянном контакте. В частности обсуждается возможная следующая дата переговоров.

17:57, 27 июня

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, 
– Путин.

17:56, 27 июня

Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, заявил Путин.

17:55, 27 июня

Проекты Украины и России – два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, 
– Путин.

17:51, 27 июня

Путин сообщил, что в Минске обсудил ситуацию вокруг Украины и с президентом Узбекистана, и с наследным принцем Абу-Даби.