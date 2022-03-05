Третий раунд переговоров может состояться в эти выходные, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что третий раунд переговоров может состояться в эти выходные. Речь идет о переговорах между Украиной и Россией.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте немецкого Бундестага 4 марта. Об этом Германия заявила после переговоров Шольца с Путиным.

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Третий раунд переговоров Украина – Россия может состояться на выходных

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 марта поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В Германии пишут, что разговор длился ориентировочно час.

Говорится, что Шольц призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и предоставить гуманитарный доступ к пострадавшим районам.

Президент Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров,

– говорится в сообщении.

Говорится, что Олаф Шольц и Путин договорились о дальнейших переговорах в ближайшее время.

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