В третий раз за неделю: Рада проведет еще одно внеочередное заседание

Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания. Его проведут 14 июля, в 14:00.

Провести дополнительное заседание требовали 156 народных депутатов. Об этом на своей странице в фейсбуке написал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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На повестке дня у народных депутатов будет только 2 вопроса.

Что депутаты рассмотрят на заседании

В частности, в Раде проголосуют за законопроект № 5141 о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект № 5440 об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции.

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Народные депутаты должны отправиться на летние каникулы до сентября уже 16 июля. Однако, из-за ряда непроголосованных важных проектов, их начало могут отложить еще на некоторое время.

На последнее внеочередное заседание Рада собралась 13 июля. Нардепы рассмотрели ряд важных документов, однако не все набрали необходимые голоса. В частности, там не поддержали законопроект № 5596, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса.