Третий за два дня: ВАКС отправил в тюрьму очередного судью-взяточника

Высший антикоррупционный суд 4 февраля огласил приговор по делу судьи из Донецкой области Игоря Минаева. Его обвиняют во взяточничестве.

Из решения следует, что Минаев отправится в тюрьму на 5 с половиной лет. К тому же, у него конфискуют имущество и он останется без права занимать должность судьи в течение 3 лет после окончания наказания.

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Детали преступления

Прокуроры утверждают, что судья Минаев в 2017 году получил 6 тысяч гривен взятки. За эти деньги пообещал не наказывать водителя, который управлял авто пьяным, и закрыть дело против него.

Адвокаты судьи хотели использовать в качестве доказательства видеозаписи с российского телевидения и канала пророссийского политика и блогера Анатолия Шария.

На видео суд не обращал внимания

Судьи указали на информацию СБУ о том, что оба эти источника связаны со специальными информационными операциями для распространения неправды.

В итоге суд не принял видео адвокатов во внимание, так как их источники не вызывают малейшего доверия.

Судьи объясняют отказ принимать во внимание "доказательства": смотрите видео

Несмотря ни на что, судья Минаев до сих пор продолжает работать в должности. Ведь Высший совет правосудия его не отстранил, несмотря на обвинения во взяточничестве.

Судьи-взяточники в Украине

ВАКС 3 февраля приговорил к заключению двух бывших столичных судей, которых признали виновными во взяточничестве. Они проведут за решеткой 7 и 7, 5 лет.

Также Высший антикоррупционный суд в июне 2021 года приговорил к 6 годам тюрьмы судью Броварского горрайонного суда Киевщины Анну Билык. Недавно ВАКС окончательно подтвердил приговор, который пытались обжаловать.

Но, как сообщала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, ей не предлагали взятку за время работы судьей. Ее коллегам также.

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