Третий за сутки: в Брянской области снова произошел подрыв на железнодорожном мосту
- В Брянской области России взорвали железнодорожные пути под путеизмерительным поездом, инцидент подтвержден Московской железной дорогой.
- Это третий подобный случай в России за сутки: на Брянщине мост упал на пассажирский поезд, а в Курской области мост обвалился под грузовым локомотивом.
В воскресенье, 1 июня, в России происходят странные вещи. В Брянской области произошел уже третий взрыв на железной дороге за сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об очередном подрыве железной дороги в России
Так, около 11 часов утра в районе населенного пункта Унеча Брянской области были взорваны железнодорожные пути. В этот момент там проезжал путеизмерительный поезд.
В местных пабликах со ссылкой на работников железной дороги сообщают, что, вероятно, взорвали мост.
Инцидент уже подтвердила Московская железная дорога, однако в своем стиле. Там написали, что на участке Унеча – Жеча Брянской области "при осмотре инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками выявлено повреждение пути".
Состав не получил повреждений, никто не пострадал. На этом участке временно прекращено движение пригородных и пассажирских поездов.
Взрывы на железной дороге России 1 июня
Еще уже третий подобный инцидент в России за сутки. Вечером 31 мая мост упал прямо на пассажирский поезд, когда тот ехал внизу. Сообщается, что опору могли взорвать. По состоянию на утро 1 июня известно о 7 погибших, количество пострадавших возросло до 73.
Той же ночью в Курской области обвалился мост под грузовым локомотивом – часть поезда упала на автомобильную дорогу. В конструкцию моста якобы заложили взрывное устройство.
Интересно, что два года назад, а именно 1 – 2 мая 2023 года уже было подобное. Ряд взрывов прогремел на железной дороге, в том числе и в Брянской области, в результате чего с рельсов сошли грузовые вагоны, перевозившие нефтепродукты и пиломатериалы. Диверсии произошли на участках Брянск – Унеча и Рассуха – Унеча.