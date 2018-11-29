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      Третий фронт в Украине является проблемой Европы, – Gazeta Wyborcza

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      Европейские политики призывают США и Европу помочь Украине
      Европейские политики призывают США и Европу помочь Украине / Фото из открытых источников

      Вооруженное нападение, к которому прибегли российские военные 26 ноября 2018 года, открыло новые угрозы для всей Европы и дало почву для кризиса свободной навигации и опасений относительно экономической стабильности Украины в целом.

      Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

      Свои соображения относительно войны в Украине выразили министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и директор программы Wider Europe Европейского совета по международным отношениям Нику Попеску.

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      Карл Бильдт отметил, что европейские государства обладают мощным флотом, а также предоставляют особое преимущество вербальным спорам о свободе навигации в Южно-Китайском море на другом конце света. Однако они никак не собираются противостоять угрозе безопасности со стороны России, именно здесь – в Европе.

      А вот недавнее противостояние в Азовском море стало для Украины военным, а также экономическим вызовом.

      По мнению обоих политиков, и США, и ЕС имеют возможность изрядно помочь Украине в этой сложной ситуации. Политики отметили, что в качестве поддержки европейские страны могли хотя бы отправить несколько гражданских судов в Азовское море. Также политики призвали к сотрудничеству миссию ОБСЕ, и попросили запустить над Азовским морем дроны, чтобы хоть как-то мониторить ситуацию.

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      Карл Бильдт заявил, что политикам других стран необходимо разработать четкую стратегию и помочь Украине с экономической стороны. Первоначально надо помочь Украине развить сеть дорог, чтобы совместить восточную часть с остальными территорий.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Евросоюз Военное положение в Украине
      Источник: 24 Канал
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