Третій фронт в Україні є проблемою Європи, – Gazeta Wyborcza

Збройний напад, до якого вдались російські військові 26 листопада 2018 року, відкрив нові загрози для усієї Європи і дав підґрунтя для кризи вільної навігації та побоювань щодо економічної стабільності України в цілому.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

Свої міркування щодо війни в Україні висловили міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт та директор програми Wider Europe Європейської ради з міжнародних відносин Ніку Попеску.

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Карл Більдт зазначив, що європейські держави володіють потужним флотом, а також надають особливу перевагу вербальним суперечкам щодо свободи навігації в Південно-Китайському морі на іншому кінці світу. Однак вони ніяк не збираються протистояти загрозі безпеки з боку Росії, саме тут – в Європі.

А от недавнє протистояння в Азовському морі стало для України воєнним, а також економічним викликом.

На думку обох політиків, і США, і ЄС мають можливість неабияк допомогти Україні у цій складній ситуації. Політики відмітили, що в якості підтримки європейські країни могли хоча б відправити декілька цивільних суден до Азовського моря. Також політики закликали до співпраці місію ОБСЄ, і попросили запустити над Азовським морем дрони, щоб хоч якось мониторити ситуацію.

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Карл Більдт заявив, що політикам інших країн варто розробити чітку стратегію і допомогти Україні з економічного боку. Першочергово треба допомогти Україні розвинути мережу доріг, аби сполучити східну частину з рештою територій.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.