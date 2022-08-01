В Украине новая фаза войны на фоне столкновения за Юг: военный эксперт предположил, чего ждать

Военный эксперт считает, что уже началась третья фаза войны россии против Украины. Оккупанты пытаются адаптироваться к контрнаступлению ВСУ и уничтожению ракетами HIMARS российских складов или командных пунктов. И кончится для россиян это грустно.

В Украине продолжается третья фаза войны

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец. Он говорит, что существует три фазы войны, и с каждой изменяются подходы русских военных.

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По словам Сергея Згурца, можно все события войны от 24 февраля разделить на три фазы:

Первая фаза – примерно до 19 апреля – когда враг пытался наступать по всем направлениям, а затем отошел из Киевской и Черниговской областей.

Вторая фаза войны – битва за Донбасс.

"А уже с 20 июля можно говорить о третьей фазе – когда ВСУ начали использовать HIMARS на фоне оперативной паузы оккупантов. И битву за Юг можно считать продолжением этой третьей фазы", – отметил эксперт.

Он отметил, что не стоит ожидать того, что наступление на Юге, в частности на Херсонщине, будет происходить быстро. Ведь пока что ВСУ дают возможность врагу самостоятельно покинуть оккупированные территории.

Згурец сообщил, что враг сейчас пытается возобновлять разрушенные перекрытия на мостах, а также создавать резервы по наличию понтонных переправ и перекидывает отдельные подразделения в сторону Херсона.

"У нас действительно новая фаза войны на фоне боевых действий на Юге, которая может длиться определенное время, но она решающая для украинской стороны ", – добавил он.

У оккупантов меняются подходы

По его мнению, подходы к ведению войны у оккупантов изменились. Если первая фаза базировалась на блицкриге, то во второй фазе россия сделала ставку на использование большого количества артиллерии. Но сейчас эта стратегия невозможна из-за ударов ВСУ по складам и командным пунктам оккупантов.

Згурец рассказал, что сейчас мы входим в третью фазу, где враг пытается как-то адаптироваться. Это влияет на изменение места базирования складов, они их оттягивают от линий фронта. Однако до сих пор массово используют артиллерию.

Поэтому сейчас довольно интересная фаза, и она напоминает мне ситуацию в Афганистане, когда Стингеры изменили ход войны с Советским Союзом, сняв преимущество СССР в авиации. И HIMARS сейчас также уничтожают главные средства поражения противника. Думаю, что результаты у нас будут такие же, как в Афганистане, когда СССР покинул эту страну,

– заявил эксперт.

Сколько будет продолжаться деоккупация Юга Украины? По его мнению, такие прогнозы сложны, потому что мы не располагаем точными данными о резервах. К тому же любая война – непредсказуема, где действия одного дня могут повлиять на стратегический уровень.

"Но цели Украины имеют определенные временные пределы. Максимум 3 – 6 недель, это связано с подготовкой оккупантов к "референдуму" на оккупированных территориях. Кроме того, зима и осень будет усложнять любые боевые действия", – сказал Згурец.

Он подытожил, что "окно возможностей" колеблется от 3 до 6 недель с расчетом на теоретические обстоятельства. А резервы упираются в количество личного состава и техники.

Наступила третья решающая фаза войны.