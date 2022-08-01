В Україні триває третя фаза війни

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець. Він каже, що є три фази війни, і з кожною змінюються підходи російських військових.

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За словами Сергія Згурця, можна всі події війни від 24 лютого розділити на три фази:

Перша фаза – приблизно до 19 квітня – коли ворог намагався наступати на всіх напрямках, а потім відійшов з Київської та Чернігівської областей.

Друга фаза війни – битва за Донбас.

"А вже з 20 липня можна говорити про третю фазу – коли ЗСУ почали використовувати HIMARS на тлі оперативної паузи окупантів. І битва за Південь можна вважати продовженням цієї третьої фази", – зазначив експерт.

Він зазначив, до не варто очікувати на те, що наступ на Півдні, зокрема на Херсонщині, відбуватиметься швидко. Адже поки що ЗСУ дають можливість ворогу самостійно залишити окуповані території.

Згурець повідомив, що ворог зараз намагається поновлювати зруйновані перекриття на мостах, а також створювати резерви щодо наявності понтонних переправ і перекидає окремі підрозділ в бік Херсону.

"Ми дійсно маємо нову фазу війни на тлі бойових дій на Півдні, яка може тривати певний час, але вона є вирішальною для української сторони", – додав він.

В окупантів змінюються підходи

На його думку, підходи до ведення війни в окупантів змінилися. Якщо перша фаза базувалася на бліцкригу, то в другій фазі росія зробила ставку на використання великої кількості артилерії. Але зараз ця стратегія унеможливлена через удари ЗСУ по складах та командних пунктах окупантів.

Згурець розповів, що зараз ми входимо в третю фазу, де ворог намагається якось адаптуватися. Це впливає на зміну місця базування складів, вони їх відтягують від лініїх фронту. Проте досі масово використовують артилерію.

Тому зараз досить цікава фаза, і вона нагадує мені ситуацію в Афганістані, коли "Стінгери" змінили хід війни з Радянським Союзом, знявши перевагу СРСР в авіації. І HIMARS зараз так само знищують головні засоби ураження противника. Думаю, що результати в нас будуть такі ж, як в Афганістані, коли СРСР покинув цю країну,

– заявив експерт.

Скільки триватиме деокупація Півдня України? На його думку, такі прогнози є складними, бо ми не володіємо точними даними про резерви. До того ж, будь яка війна – непередбачувана, де дії одного дня можуть вплинути на стратегічний рівень.

"Але цілі України, мають певні часові межі. Максимум 3 – 6 тижнів, це пов'язано з підготовкою окупантів до "референдуму" на окупованих територіях. Окрім того, зима та осінь буде ускладнювати будь-які бойові дії", – сказав Згурець.

Він підсумував, що "вікно можливостей" коливається від 3 до 6 тижнів з розрахунком на теоретичні обставини. А резерви впираються в кількість особового складу та техніки.

Настала третя вирішальна фаза війни, – Згурець