"Третья операция" на Донбассе и новые угрозы: что Путин наговорил об Украине

Российский президент продолжает разбрасываться надуманными обвинениями в сторону Украины. Теперь он пугает "новой военной операцией на Донбассе".

Очередные циничные заявления прозвучали 23 декабря во время итоговой годовой пресс-конференции Путина. Что именно глава Кремля говорил об Украине – читайте далее.

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Возмутительное заявление о "российских территориях в Украине"

Российский президент в очередной раз дерзко высказывался о Революции Достоинства. Он говорил об "обострении в 2014 году" и называл протесты "государственным переворотом". Далее Путин цинично заявил, что после распада СССР часть исторических российских территорий якобы осталась в Украине. "Мы же с этим смирись", – пытался оправдываться политик.

Путин скучает по временам, когда у власти был Янукович

Глава Кремля вспомнил, как сотрудничал с украинским правительством (когда у власти был Янукович). И заверил, что тогда, мол, "никакие действия в отношении Крыма и в голову не приходили". Очевидно, что его слова противоречат его действиям. "Но в 2014 году невозможно было отказать крымчанам в защите", – так российский лидер пытался объяснить агрессию в сторону Украины.

Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции. Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло,

– дерзко высказался он.

Заявления о "третьей операции на Донбассе"

В то время, когда Россия стягивает свои войска к границам Украины, Путин цинично пытается убедить всех, что это "Киев готовит третью военную операцию на Донбассе".

Упоминания о НАТО и США

По словам секретаря СНБО , у границ Украины находятся 122 тысячи российских военных. При этом, он считает, что обострение не может произойти мгновенно.

Кроме этого, Путин попытался объяснить, почему Москва требует, чтобы НАТО не расширялось на восток. Он жаловался о том, что России приходится жить, "все время оглядываясь, когда "долбанут". Далее политик сыпал обвинением в сторону Вашингтона. "США со своими ракетами пришли к нашему дому. Это США находятся у нас на пороге. Разве это чрезмерное требование: не ставить никаких ударных систем возле нашего дома", – театрально возмутился он.

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