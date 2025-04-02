На Лиманском направлении россияне "получили нагоняй" от Третьей штурмовой, – ОСГВ "Хортица"

Враг продолжает атаковать на всей линии фронта. Особенно ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Лиманском направлении, где оккупанты не останавливают штурмов. Однако украинские защитники дают отпор противнику и наносят ему потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Третья штурмовая нанесла оккупантам потери на Лиманском направлении

Трегубов сообщил, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" все направления являются горячими. Высокая интенсивность боевых действий сохраняется на Покровском и Торецком направлениях.

"Горячим остается Новопавловское направление, горячо на Донецком, Купянском направлениях, куда россияне пытаются перебросить войска через Оскол. Немножко меньше – на Северском", – объяснил Трегубов.

Он добавил, что сейчас на фронте нет "спокойных" направлений. К примеру, активными оккупанты стали на Лиманском направлении. Это произошло после того, как россияне получили нагоняй от бойцов Третьей штурмовой бригады.

После этого они усилили давление, чтобы отбивать те позиции, которые частично потеряли. В целом направление не самое интенсивное, но характеризуется интересными моментами. Например, использованием легкой техники более активно, чем на других направлениях,

– сообщил Трегубов.

Что касается ситуации на Харьковщине, то здесь оккупанты постоянно пытаются возвести переправу через реку Оскол. Украинские защитники постоянно уничтожают понтоны, однако враг не отказывается от цели забросить как можно больше сил на западный берег реки Оскол.

К слову, 30 марта Силы обороны уничтожили переправу российских оккупантов через реку Оскол в Харьковской области. Ее использовали для переброски техники и личного состава.