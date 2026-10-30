Минус российский Ми-8: украинские дроны Hornet успешно поразили вражеский вертолет

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожили российский военный вертолет Ми-8 в Луганской области. Дорогостоящий вертолет оккупантов сгорел в результате попадания отечественных ударных дронов.

Для атаки использовали отечественные беспилотники. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Что известно об успешной операции?

В пятницу, 30 октября, военные сумели уничтожить вертолет окупантов в Луганской области. Воздушное судно окупантов обнаружило расчет ударных беспилотников "Хорнет" со взвода SKYFOM Батальона беспилотных систем во время планового рейда на линии вражеской поставки.

Украинский дрон двинулся наперерез вертолет, заставив экипаж противника экстренно маневрировать и менять курс в небе. В корпусе рассказали, поскольку скорость вражеского вертолета превышала возможности беспилотника в воздушной гонке, пилоты БпЛА выследили координаты точки его приземления.

Как только российский вертолет спустился на землю, операторы нанесли точный прицельный удар дроном-камикадзе по топливным бакам. Для гарантированного уничтожения техники второй беспилотник совершил контрольное попадание, в результате чего машина загорелась и полностью сгорела.

Уничтоженный Ми-8 российские войска активно использовали для логистических задач: транспортировки личного состава, перевозки грузов, огневой поддержки подразделений на поле боя и эвакуации раненых.

Напомним, что операторы 73-го морского центра Сил специальных операций устроили засаду на территории России ликвидировали транспорт оккупантов и захватили ценные штабные документы со списками вражеского личного состава.