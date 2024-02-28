Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области

Российских захватчиков выбили из Красногоровки в Донецкой области. Это 28 февраля сделали бойцы Третьей штурмовой бригады.

Стало известно об этом в 20:37 28 февраля. Подробнее о работе наших защитников рассказали в Третьей штурмовой бригаде. В ней отметили, что накануне силы российского войска накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

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Врагу не дали закрепиться

Так, чтобы не позволить российским бойцам закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию. Ее цель – зачистить город от сил врага.

За короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и, несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери – около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми",

– отмечают в Третьей штурмовой бригаде.

Добавляют, что оккупанты от сдачи в плен отказывались. Поэтому их ликвидировали в домах, которые они заняли. По состоянию на вечер 28 февраля Красногоровка находится под контролем украинских военных.

Какой может быть цель врага после Авдеевки

Российским захватчикам, понеся колоссальные потери, удалось захватить то, что осталось от Авдеевки. Оккупанты продолжают движение дальше и заявляют, что планируют прибрать к своим лапам Купянск, Работино, а также отвоевать все территории, которые наши защитники освободили из-под оккупации.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что после боев в Авдеевке враг не может активно продвигаться. Он добавил, что сейчас российским захватчикам необходима оперативная пауза.

По его словам, возле Авдеевки оккупанты хотят создать так называемый "буфер безопасности". Для этого российским захватчикам необходимо захватить ближайшие села: Степное, Бердычи, Тоненькое, Северное, а также Ласточкино. Некоторые из этих сел враг уже прибрал к рукам. Позже этот так называемый "буфер безопасности" захватчики могут использовать, чтобы провести перегруппировку.

Вопрос в том, что за этими селами – наши линии обороны. Сейчас есть 2 негативных момента: нам не хватает боеприпасов, а россиянам хватает КАБов,

– отметил Александр Коваленко.

Он добавил, что враг в дальнейшем будет использовать управляемые авиационные бомбы. В зоне Орловка – Тоненькое за одни сутки оккупанты сбросили около 50 КАБов. Правда, враг очень рискует, когда это делает, ведь там наши военные могут к ним добраться.