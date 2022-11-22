"Некачественные дети" и "Качественные дети": скандальная нардеп Третьякова регистрирует торговые знаки
Скандальная нардеп от фракции "Слуга Народа" Галина Третьякова летом 2021 года решила зарегистрировать два торговых знака. Она назвала их – "Некачественные дети" и "Качественные дети".
Об этом свидетельствуют данные из системы "Укрпатент", передает 24 канал. Напомним, ранее Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются "дети низкого качества".
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Третьякова зарегистрировала торговые знаки
Сейчас в сети бурно обсуждают, что в июне 2021 года Третьякова через адвоката Викторию Зажигаеву подала заявку на регистрацию первого торгового знака "Некачественные дети". Сейчас этот знак проходит стадию формальной экспертизы.
Второй знак – "Качественные дети". Заявку на его регистрацию подали 28 мая в прошлом году. Этот товарный знак также на стадии формальной экспертизы.
Отметим, что эти знаки можно использовать в направлениях образования, маркетинга, сети интернет.
Знак "Некачественные дети" / Скриншот
Знак "Качественные дети" / Скриншот
Что известно о скандале с Третьяковой
- В 2020 году нардеп Галина Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". И в будущем они "тоже садятся на государственные деньги".
- Она даже предложила стерилизовать таких людей, чтобы эти дети низкого качества не рождались. Благодаря желанию создать "идеальную нацию" в соцсетях Третьякову сравнили с Адольфом Гитлером.
- Вместо извинений Третьякова попыталась объяснить свою ошибку: "Я не идеальна. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, на котором нахожусь".
- Такие слова политика вызвали шквал критики в сети.
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